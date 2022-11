Boavista não marca há 15 anos ao FC Porto no Bessa em jogos do campeonato

Há 15 anos que o Boavista não consegue marcar um golo ao FC Porto em jogos disputados no Estádio do Bessa para o campeonato. Contas feitas os últimos nove dérbis terminaram em branco para as panteras e resultaram em oito derrotas. Ineficácia para o técnico Petit tentar diluir amanhã também com a aspiração de colocar um ponto final na sequência sem ganhar, que já se arrasta desde o triunfo na receção ao Sporting, obtido em meados de setembro.