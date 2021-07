Boavista negoceia dívida por Benguché com o Olimpia após ser notificado pela FIFA

A FIFA deu ao Boavista um prazo de 45 dias para liquidar a dívida por Jorge Benguché. O avançado hondurenho, dos quadros do Olimpia, mudou-se para o Bessa no início da época passada, ficando acordado que o emblema portuense pagaria 500 mil euros pelo empréstimo.





Este valor não terá ainda sido liquidado, o que motivou uma queixa do clube das Honduras à FIFA. Ora, o organismo deu seguimento ao processo, avisando os boavisteiros de que este montante terá de ser transferido até ao final do prazo já referido, caso contrário entraria em vigor uma proibição de inscrever jogadores.Contactada por Record, fonte do Boavista garantiu que este dossiê está a ser gerido com tranquilidade e que o cenário de impedimento de inscrições não está no horizonte, uma vez que esta questão está a ser resolvida junto do próprio Olimpia.