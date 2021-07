Boavista oficializa a saída de Jesualdo Ferreira

O Boavista oficializou este domingo a saída de Jesualdo Ferreira do comando técnico da equipa, após uma época ao serviço do emblema axadrexado. O treinador, de 75 anos, tinha contrato com as panteras por mais uma época, mas as partes decidiram-se pela rescisão do vínculo por mútuo acordo. Também a restante equipa técnica está de saída.





João Pedro Sousa é o treinador apontado ao lugar , agora deixado vago por Jesualdo Ferreira.Recorde-se que o Boavista inicia a pré-temporada esta segunda-feira.