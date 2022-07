Boavista oficializa contratação de Masaki Watai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alguns dias após a sua chegada à cidade do Porto, o Boavista oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Masaki Watai, médio-ofensivo, que celebra hoje o seu 23.º aniversário, por empréstimo do Tokushima Vortis até ao final da época 2022/23, num negócio que contempla opção de compra.Centrocampista de propensão ofensiva, o nipónico representou o Tokushima Vortis desde 2018, tendo feito a sua estreia na equipa principal com apenas 18 anos. Desde então, fez 129 partidas pelo clube, assinando 14 golos e 13 assistências.Watai chegou a ser internacional sub-17 pelo Japão, conquistando o título de campeão da segunda divisão nipónica, em 2020.