Boavista oficializa saída de Chidozie para o Hajduk Split

?? A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o HNK Hajduk Split para a cedência a título de empréstimo do jogador Chidozie Awaziem.



Boa sorte, Chidozie!



https://t.co/P7WudOh6rM#Chidozie pic.twitter.com/Wvg5ZGqbE3 — Boavista FC (@boavistaoficial) August 1, 2022

O Boavista confirmou esta tarde a saída do defesa central Chidozie rumo ao Hajduk Split, num acordo por empréstimo de uma temporada na qual a formação croata ficará com opção de compra. O conjunto axadrezado aproveita na sua nota oficial para desejar "as maiores felicidades a Chidozie Awaziem nesta sua nova aventura profissional".Esta notícia, refira-se, confirma a informação adiantada pelo nosso jornal a 23 de julho