Boavista oficializa saída de Nathan Santos

A Boavista FC, Futebol SAD informa ter chegado a acordo com o Santos Futebol Clube para a cedência a título definitivo do jogador Nathan Santos.



Obrigado e boa sorte, Nathan!



Obrigado e boa sorte, Nathan!

O Boavista oficializou esta sexta-feira a saída de Nathan Santos para o Santos. O lateral-direito brasileiro, de 20 anos, ruma ao clube de São Paulo após duas temporadas nos axadrezados."A Boavista FC, Futebol SAD informa ter chegado a acordo com o Santos FC, do Brasil, para a cedência a título definitivo do jogador Nathan Santos", pode ler-se no comunicado do Boavista.