Boavista pede despenalização do 5.º cartão amarelo de Sauer

O Boavista avançou, esta quarta-feira, com o pedido de despenalização do cartão amarelo visto por Sauer aos 73 minutos do jogo com o Santa Clara, que foi o 5.º no campeonato e afasta o jogador da receção ao Vizela.Os axadrezados consideram que o árbitro André Narciso fez uma avaliação errada do lance de Sauer com Ricardinho, em que o jogador açoriano puxa a camisola de Sauer, mas foi este a ser admoestado. O juiz terá mencionado no relatório que Sauer "agarrou um adversário demonstrando falta de respeito pelo jogo".Já nas últimas horas, o próprio Gustavo Sauer partilhou num instastory o vídeo do lance em causa, demonstrando a sua revolta com a avaliação do árbitro da AF Setúbal. "Por incrível que pareça, recebi cartão amarelo neste lance... E estou fora do próximo jogo... Deixo para vocês julgarem. Tirem as vossas próprias conclusões!", escreveu.