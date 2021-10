Boavista aponta o dedo ao Rio Ave e pede esclarecimento à FPF sobre o preço de bilhetes para a Taça

O Boavista tinha anunciado que a venda de bilhetes para a visita ao Rio Ave, agendada para este domingo e a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, teria início esta quarta-feira de manhã. Mas já esta noite comunicou o adiamento do arranque do processo de venda, defendendo que o Rio Ave não está a cumprir o regulamento no que toca ao preço dos ingressos para sócios dos dois clubes e o Boavista diz mesmo ter pedido um esclarecimento à FPF.





"O Boavista decidiu adiar temporariamente o início da venda de bilhetes para o jogo com o Rio Ave, tendo pedido um esclarecimento, com caráter de urgência, à FPF sobre o preço dos bilhetes praticado pelo clube visitado", aponta o Boavista, que diz ter "solicitado, à boleia dos regulamentos, que o preço dos bilhetes para os sócios dos dois clubes fosse inferior a 10 euros". "Algo que o Rio Ave recusou", reforça o comunicado do Boavista."Nesse sentido, o Boavista anunciou o início da venda de bilhetes para quarta-feira (13 de outubro) exatamente ao preço acordado (10 euros). Foi, por isso, com enorme estupefação que o Boavista se deparou com um comunicado do Rio Ave a anunciar que o valor praticado para os seus sócios seria de 5 euros", lê-se.A nota oficial indica ainda que "esta decisão, tomada à revelia do Boavista e, presumivelmente, da FPF, vai contra o que está regulamentado" e o clube do Bessa "exige que se cumpram os regulamentos". As panteras apontam o artigo 78.º n.º11 do Regulamento da Taça de Portugal que indica que "os sócios do clube visitante podem adquirir bilhetes de valor igual ao dos sócios do clube visitado". O Boavista diz que a venda de bilhetes terá início "assim que a FPF se pronunciar sobre o assunto".