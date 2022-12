Boavista perde com Bordéus em particular realizado no Algarve

O Boavista perdeu por 2-0 com o Bordéus, num jogo-treino realizado esta sexta-feira no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António, à porta fechada. Zuriko Davitashvili (30') e Josh Maja (63') marcaram os golos da equipa francesa, que atua na Ligue 2 e que é detida pelo empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, também acionista maioritário dos azadrezados.Petit fez alinhar o seguinte onze nesta partida: Bracali, Luís Santos, Cannon, Sasso, Mangas, Joel Silva, Makouta, Reisinho, Bruno Lourenço, Berna e Yusupha.Já João Gonçalves, Malheiro, Robson, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Seba Pérez, Ibrahima, Vukotic, Salvador Agra, Bozenik, Diego Llorente e Cristiano Fitzgerald entraram no decorrer do encontro.Recorde-se que o próximo jogo do Boavista é frente ao Ac. Viseu, referente aos 'quartos' da Allianz Cup, e está marcado para terça-feira (dia 20) às 20h15.