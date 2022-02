Boavista presta homenagem ao menino Rayan antes do jogo com o Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Boavista prestou este domingo, antes do início do jogo com o Vizela, da 21.ª ronda da Liga Bwin, uma homenagem ao menino Rayan, que foi ontem [sábado] retirado sem vida de um poço em Marrocos depois de quatro dias soterrado.

O onze inicial dos axadrezados posaram para a habitual fotografia retirada antes do início de cada jogo com a camisola número 5, alusiva à idade que o jovem marroquino tinha, e com o seu nome.