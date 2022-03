O Boavista, em conjunto com o Lions Clube da Boavista e o Leo Clube da Boavista, vai promover uma ação solidária de forma a ajudar as vítimas da guerra da Ucrânia. Nesse sentido, os adeptos dos axadrezados podem fazer doações no próximo jogo das panteras, agendado para sábado, dia 5 de março.No dia do jogo vai existir um cubo solidário, colocado na Praça da Pantera, onde os adeptos podem deixar calçado, roupa, produtos de higiene pessoal, alimentos e bebidas, que serão posteriormente enviados para território ucraniano. Apesar de já referido cubo solidário só estar disponível no dia de jogo, das 9 horas às 15h30, quem quiser fazer doações pode entregar produtos nas relações públicas do clube (das 9h às 12h30 e das 14h às 18h) e na Junta de Freguesia de Lordelo e Massarelos (das 9h às 13h e das 14h às 17h).