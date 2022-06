Boavista punido com dois jogos à porta fechada

O Conselho de Disciplina da FPF puniu o Boavista com a sanção de dois jogos à porta fechada e multa de 38.250 euros, em resultado de um processo disciplinar aberto na sequência do jogo com o Estoril, em setembro passado. De acordo com o despacho do CD, a SAD boavisteira é condenada pela infração disciplinar descrita no 113.º do regulamento disciplinar da Liga Portugal, que aponta para comportamentos discriminatórios."Os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de cinco jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 250 UC e máximo de 1.250 UC", pode ler-se.Neste caso, o Boavista foi punido com a pena mínima de dois jogos à porta fechada e multa de 38.250 euros, equivalente a 375 UC (unidades de conta, cada uma avaliada em 102 euros). O desafio da 7.ª jornada da Liga Bwin entre Boavista e Estoril, no Estádio do Bessa, terminou empatado a uma bola.Entretanto, o Boavista prepara-se para avançar com recurso desta decisão do Conselho de Disciplina da FPF.(notícia atualizada às 19h04)