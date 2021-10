Boavista recebe Bandeira da Ética

O Boavista recebeu, esta quinta-feira, a Bandeira da Ética, um reconhecimento pelo trabalho que tem feito no âmbito da promoção dos valores do desporto. A cerimónia decorreu no Auditório do Estádio do Bessa e contou com a presença de Vítor Murta, presidente do clube, Mário Cachada, diretor técnico do futebol de formação, António Marques, presidente adjunto do Boavista, Catarina Araújo, vereadora da Câmara Municipal do Porto, Adelino Gomes, vice-presidente da AF Porto, e Vítor Dias, diretor regional do Norte do IPDJ.





A visita teve início no Museu do Boavista e seguiu depois para o Auditório, onde discursaram António Marques, Adelino Gomes, Catarina Araújo e Mário Cachada. De seguida, os certificados relativos à Bandeira da Ética foram entregues aos responsáveis pelo futebol de formação, do futsal e do futebol feminino.