Boavista sem surpresas apresenta sete reforços entre 31 jogadores para 2022/23

O Boavista apresentou esta quarta-feira um plantel com 31 futebolistas para a época 2022/23, incluindo sete reforços, numa sessão decorrida antes do encontro frente ao campeão boliviano Bolívar, no Estádio do Bessa, no Porto,

Sem surpresas de última hora, as atrações para quase 1.500 espetadores axadrezados prenderam-se com o guarda-redes César, os defesas Robson Reis e Vincent Sasso, os médios Bruno Lourenço e Masaki Watai e os dianteiros Róbert Bozeník e Salvador Agra.

O plantel acolheu ainda cinco jovens campeões nacionais da Segunda Divisão de juniores, casos dos defesas Pedro Gomes e Júlio Dabo, dos centrocampistas Bernardo Silva e Joel Silva e do avançado Martim Tavares, enquanto o defesa Ricardo Mangas e o dianteiro Diego Llorente retornaram na sequência de empréstimos a Bordéus e El Ejido, respetivamente.

A formação treinada por Petit manteve 17 jogadores da campanha anterior, que terminou no 12.º lugar da Liga Bwin, com 38 pontos, 10 acima da zona de despromoção direta, para garantir a 60.ª presença, e nona consecutiva, na elite do campeão nacional em 2000/01.

Entre as despedidas constaram o guarda-redes Alireza Beiranvand, os defesas Chidozie, Jackson Porozo e Tiago Ilori, os médios Francisco Pereira, Javi García e Tomás Reymão e os avançados Manuel Namora, Paul Ntep e Petar Musa, numa janela de transferências em que o Bordéus exerceu a cláusula de compra pelo dianteiro Alberth Elis, avaliada na ordem dos seis milhões de euros, proporcionando a maior venda da história do Boavista.

Armando Gonçalves Teixeira, mais conhecido no futebol por Petit, prolongou contrato até 2024 em fevereiro, dois meses após ter voltado ao clube que o lançou como jogador e técnico (2012-2015), e vai começar a nona temporada seguida nessas funções na I Liga.

A apresentação prossegue a partir das 20:00 com um encontro de preparação frente ao Bolívar, emblema que Erwin Sánchez, antigo médio internacional boliviano (1992-1997 e 1998-2004) e treinador (2003/04 e 2015-2016) do Boavista, representou como jogador.

Os axadrezados já acumularam durante a pré-temporada vitórias sobre a formação de juniores (3-0 e 4-1) e perante os secundários Nacional (1-0) e Trofense (2-1), empates diante dos sub-19 e do primodivisionário Marítimo (ambos 1-1) e derrotas com Arouca (0-2), para lá do Feirense e Leixões (ambos por 0-1), da Liga SABSEG, e Varzim (0-3), da Liga 3.

Plantel provisório do Boavista para 2022/23:

- Guarda-redes: César (ex-Bahia, Bra), João Gonçalves e Rafael Bracali.

- Defesas: Nathan, Pedro Malheiro, Pedro Gomes (ex-júnior), Reggie Cannon, Robson Reis (ex-Santos, Bra), Rodrigo Abascal, Vincent Sasso (ex-Servette, Sui), Filipe Ferreira, Júlio Dabo (ex-júnior), Ricardo Mangas (ex-Bordéus, Fra) e Yanis Hamache.

- Médios: Bernardo Silva (ex-júnior), Gaius Makouta, Ilija Vukotic, Joel Silva (ex-júnior), Miguel Reisinho, Sebastián Pérez, Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia) e Masaki Watai (ex-Tokushima Vortis, Jap).

- Avançados: Diego Llorente (ex-El Ejido, Esp), Salvador Agra (ex-Tondela), Yusupha, Kenji Gorré, Luís Santos, Jeriel De Santis, Martim Tavares (ex-júnior), Róbert Bozeník (ex-Feyenoord, Hol) e Tiago Morais.

Treinador: Petit.

Saíram: Alireza Beiranvand (Persepolis, Ira), Chidozie (ex-Hajduk Split, Cro), Jackson Porozo (Troyes, Fra), Tiago Ilori (Sporting), Francisco Pereira (Estoril sub-23), Javi García (fim de carreira), Tomás Reymão (Albacete, Esp), Manuel Namora (Felgueiras 1932), Paul-Georges Ntep (fim de contrato) e Petar Musa (Benfica)