Boavista vai defrontar Portimonense com símbolo comemorativo dos 90 anos do equipamento xadrez

O Boavista vai usar um símbolo especial na camisola, no jogo com o Portimonense, marcado para domingo, às 18 horas. O objetivo é comemorar a primeira vez que o clube atuou com o xadrez vestido, precisamente no dia em que se assinalam 90 anos após esse acontecimento.A 29 de janeiro de 1933, os axadrezados defrontaram o Benfica e venceram por 4-0.