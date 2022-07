Boavista vence com reviravolta no jogo de apresentação do Trofense

O Boavista impôs-se este sábado com reviravolta no jogo de apresentação do secundário Trofense, por 2-1, realizado no Estádio do CD Trofense, na Trofa, quando resta uma semana para o início da edição 2022/23 da Liga Bwin.

Os golos do gambiano Yusupha, aos 75 minutos, e do congolês Gaius Makouta, aos 86', inverteram o tento inaugural do recém-chegado brasileiro Welves, aos 33', confirmando o quarto triunfo em 10 duelos realizados pelos axadrezados ao longo da pré-temporada.

O Boavista melhorou a imagem deixada na manhã deste sábado, quando saiu derrotado pelo Varzim, recém-despromovido à Liga 3, por 0-3, em pleno Estádio do Bessa, no Porto, onde fará na quarta-feira o seu jogo de apresentação com o campeão boliviano Bolívar.

Os axadrezados vão estrear-se no escalão principal com uma deslocação ao estádio do Portimonense, em 07 de agosto, um dia antes de o Trofense, que perdeu pela quarta vez em nove duelos particulares, receber o despromovido BSAD para a abertura da Liga SABSEG.

Numa tarde em que apresentou 24 jogadores aos associados, os anfitriões até viram o guarda-redes Tiago Silva sair aos pés de Yusupha, logo ao sexto minuto, mas foram mostrando crescente adaptabilidade ao calor abrasivo sentido durante a tarde na Trofa.

Numa fase em que Tiago André já tinha rendido o lesionado Pablo Maldini, por lesão, o conjunto de Sérgio Machado foi ultrapassando a pressão inicial do Boavista e viu Marcos Valente atirar alto, aos 19 minutos, prenunciando uma vantagem alcançada por Welves.

Horas depois de ter sido oficializado como reforço do Trofense, o extremo brilhou aos 33 minutos, ao isolar-se na área, a passe de Bruno Almeida, para um remate picado sobre Rafael Bracali, na sequência de uma perda de bola de Bruno Lourenço no meio-campo.

Os pupilos de Petit raramente desequilibraram na primeira parte, mas apenas fizeram duas alterações ao intervalo, aproveitando a revolução quase total no onze inicial dos anfitriões - apenas resistiu Marcos Valente - para subirem de produção no reatamento.

Com menor rotatividade face ao avanço do relógio, o Boavista foi ameaçando por Kenji Gorré (59 minutos), Robson Reis (65') e Pedro Malheiro (68') até ao golo do empate de Yusupha, aos 75', fruto de um cabeceamento ao livre de Gaius Makouta pela esquerda.

O Trofense até podia ter duplicado a contagem dois minutos antes, num raide de Daniel Liberal parado pelo suplente João Gonçalves, mas, volvido um tiro de fora da área de Róbert Bozeník, aos 84', consentiria a reviravolta em lance idêntico de Makouta, aos 86'.

Jogo no Estádio do CD Trofense, na Trofa.

Trofense - Boavista, 1-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Welves, 33 minutos.

1-1, Yusupha, 75.

1-2, Gaius Makouta, 86.

Equipas:

- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso, Marcos Valente, Caio Marcelo, Pablo Maldini, Beni Mukendi, Vasco Rocha, Welves, Bruno Almeida, João Traquina e Stevy Okitokandjo. Jogaram ainda Miguel Santos, Tiago André, Daniel Liberal, Simão Martins, Paulo Leiras, Tiago Antunes, Vilson Caleir, Gustavo Santos, Andrezinho, Djalma e Henrique Pachu.

Treinador: Sérgio Machado.

- Boavista: Rafael Bracali, Reggie Cannon, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Pedro Malheiro, Sebastián Pérez, Gaius Makouta, Yanis Hamache, Bruno Lourenço, Kenji Gorré e Yusupha. Jogaram ainda João Gonçalves, Vincent Sasso, Robson Reis, Joel Silva, Masaki Watai, Luís Santos e Róbert Bozeník.

Treinador: Petit.

Árbitro: Samuel Cunha (AF Porto).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 400 espetadores