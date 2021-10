Boavista vence Fafe por 3-2

Dois golos de Hamache e um de Luís Santos garantiram o triunfo do Boavista (3-2) no jogo particular disputado diante do Fafe, no relvado secundário do Estádio do Bessa.





O técnico João Pedro Sousa aproveitou o cariz do desafio para observar o desempenho dos jogadores menos utilizados no campeonato, na certeza que o plantel axadrezado vai folgar durante o fim de semana.