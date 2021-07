Boavista vence na Trofa 2-1 em jogo-treino

O Boavista venceu esta manhã o Trofense, por 2-1, em jogo-treino realizado na Trofa.





Os golos dos axadrezados foram marcados por Miguel Reisinho, este de penálti, e por Jeriel De santis, sendo que João Pedro Sousa utilizou os cinco reforços dos axadrezados já oficializados: Alireza, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Makouta e Kenji Gorré, todos ainda sem poderem estrear-se de forma oficial porque ainda não foram inscritos na Liga. Yusupha, Sauer, Hamache e Seba Pérez foram outros axadrezados utilizados.No meio de dois jogos da Allianz Cup, João Pedro Sousa aproveitou para utilizar todos os jogadores que não alinharam no domingo, no Funchal, frente ao Marítimo, sendo que os axadrezados seguiram em frente na prova e vão agora defrontar o Portimonense. Sauer viu o cartão vermelho no jogo dos Barreiros e não pode agora defrontar os algarvios.