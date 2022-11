Boavista vence no TAD e castigo de dois jogos à porta fechada é anulado

O TAD revogou uma decisão do Conselho de Disciplina da FPF,, e que tinha punido o Boavista com a realização de dois jogos à porta fechada e ainda uma multa de 38.250 euros. Em causa estavam factos registados num encontro com o Estoril, em setembro de 2021, tendo a SAD boavisteira sido condenada pela infração disciplinar descrita no 113.º do regulamento disciplinar da Liga Portugal, que aponta para comportamentos discriminatórios.No acórdão divulgado, o TAD diz que "ficou factualmente provado" que a claque Panteras Negras "levou a cabo atitudes racistas, ao entoar sons a imitar macacos". No entanto, este castigo decretado pelo CD da FPF é anulado porque "não ficou provado no presente processo que a demandante [Boavista] tenha promovido, consentido ou tolerado os cânticos em causa, porquanto não ficou provado que dos mesmos tenha tomado conhecimento efetivo e atempado, e, assim, tido oportunidade de reagir, particularmente considerando que os factos em causa ocorreram durante cerca de 10 segundos, em ambiente de jogo e num contexto de ruído do público particularmente alto, muitas vezes indistinto".Recorde-se que há poucos dias o TAD pronunciou-se sobre, de um jogo à porta fechada e multa de 2.040 euros, mas esse não foi revogado pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Em causa, aí, estavam incidências em jogos com o Moreirense e Vizela, no Bessa.(em atualização)