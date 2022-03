Boavista vence Trofense em jogo-treino

Aproveitando a atual pausa competitiva para os compromissos das seleções, o Boavista deslocou-se esta quinta-feira à Trofa para disputar um jogo-treino com o Trofense, que acabou com uma vitória da equipa da Liga Bwin por 3-2.Num encontro em que Petit deu prioridade aos jogadores menos utilizados, Vukotic, Kenji Gorré e Tiago Morais apontaram os golos da turma axadrezada, enquanto Matheus Índio e Djalma marcaram para a equipa orientada por Francisco Chaló. Ao intervalo, o Boavista já vencia por duas bolas a uma.Do lado das panteras, houve ainda oportunidade para a utilização de cinco atletas da equipa sub-19, nomeadamente Guito, Pedro Gomes, Berna, Martim Tavares e Tiago Machado.O próximo compromisso oficial do Boavista é uma visita ao Famalicão, a 2 de abril. No mesmo dia, o Trofense visita o Rio Ave.