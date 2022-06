Boavista volta a ser punido com um jogo à porta fechada

O Boavista tornou a ser punido com um jogo à porta fechada pelo Conselho de Disciplina da FPF, em resultado de processos disciplinares. Desta vez estão em causa incidências dos encontros realizados no Bessa diante do Moreirense e Vizela, respetivamente nas jornadas 15 e 21 da Liga Bwin da última época, e que resultaram ainda em multa de 2.040 euros. O Boavista, apurou o nosso jornal, vai recorrer desta decisão.O Boavista é punido por incumprimento de normas relativas ao sistema de videovigilância, o que, em caso de reincidência, resulta numa sanção de um a dois jogos à porta fechada, segundo o Regulamento de Disciplina da Liga. Em causa estão ainda factos enquadrados como inobservância de outros deveres, nomeadamente os relacionados com a prevenção de situações de manifestação de violência, incentivo ao fairplay, a manutenção de ordem e disciplina no interior dos recintos e por violação de artigos previstos no Regulamento de Prevenção da Violência.O Boavista já tinha sido punido com, devido a factos relativos ao jogo com o Belenenses SAD, em outubro de 2021, e já no corrente mês de junhodevido a comportamentos discriminatórios no jogo com o Estoril, realizado em setembro do ano passado. Em ambas as situações, a SAD axadrezada apresentou recurso.Num outro processo disciplinar, relativo à receção ao Benfica realizada em fevereiro, o Boavista foi punido com multa de 1.530 euros, por comportamento incorreto do público do Bessa.(notícia atualizada às 22h33)