Bozeník admite continuidade

Bozeník está ainda ao serviço da seleção eslovaca e concedeu uma entrevista ao Sport de Bratislava em que assumiu que não terá problemas em continuar no Bessa, onde se encontra neste momento emprestado pelo Feyenoord."Por que não? O clube é realmente bom, tem uma história rica e sinto-me muito bem. Agradeço muito a oportunidade de trabalhar na Boavista", registou o avançado, reforçando a sua ideia: "A liga portuguesa é de grande qualidade e não me oponho de forma alguma à ideia de me fixar nela por mais tempo."