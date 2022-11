Bozeník convocado pela Eslováquia

Tal como tem sucedido nas últimas paragens para compromissos das seleções, Robert Bozeník voltou ser convocado para representar a Eslováquia nas partidas agendadas para este mês de novembro.O avançado do Boavista, emprestado pelo Feyenoord, soma nove partidas disputadas pelo axadrezado, com um golo marcado. Apesar de não se ter ainda afirmado como indiscutível nas opções de Petit, o jogador, de 22 anos, voltou a merecer a confiança do selecionador Francesco Calzona. Na seleção, Bozeník leva 27 internacionalizações e cinco golos apontados.A Eslováquia tem agendados particulares com Montenegro, no dia 17 de novembro, e com o Chile, no dia 20.