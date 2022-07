Bozenik e Agra mostram-se aos adeptos em treino aberto

O Boavista realizou, na tarde desta sexta-feira, uma sessão de treino aberto, que contou com mais de duzentos adeptos na bancada do relvado de treinos anexo ao Estádio do Bessa.Naquela que foi a segunda sessão de trabalho do dia, os adeptos puderam ver pela primeira vez os reforços em ação, sendo que foram mesmo duas caras novas a marcar os golos na peladinha que encerrou o treino: Salvador Agra, assistido por Yusupha, e Bozenik, assistido por Hamache.As equipas apresentadas foram Bracali, Chidozie, Pedro Gomes, Luís Santos, Júlio Dabó, Bernardo Silva, Seba Perez, Vukotic, Yusupha, Agra e Jeriel, bem como João Gonçalves, Sasso, Robson, Abascal, Malheiro, Hamache, Makouta, Joel Silva, Gorré, Bruno Lourenço e Bozenik.Também participaram no treino Martim, Tiago Morais e guardião Tome. Por sua vez, Mangas, Cannon, Reisinho, Diego Llorente e Filipe Ferreira ficaram no ginásio.A assistir ao treino esteve também o presidente Vítor Murta e ainda a seleção sub-20 de Andebol de Montenegro, que recebeu uma lembrança de Vukotic após o treino.