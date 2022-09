Bozeník: «Prémio para a equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A estreia de Bozeník a marcar no campeonato português permitiu ao Boavista derrotar o Paços de Ferreira e a conquistar os 3 pontos. Um objetivo que o deixou o eslovaco satisfeito: "Estou muito feliz, mais ainda pelos três pontos conquistados". O resultado final é, na opinião do avançado, "um prémio para a equipa porque trabalhámos imenso", acrescentou, aos microfones da Sport TV.

A vitória quebrou uma sequência de duas derrotas seguidas, deixando a equipa naturalmente aliviada com o desfecho do jogo. "Foi difícil após duas derrotas mas trabalhámos imenso coletivamente e conseguimos vencer", sublinhou o atacante, referindo depois que o seu objetivo passa por "melhorar a cada jogo e contribuir para a equipa. Se o conseguir fazer com golos, tanto melhor."