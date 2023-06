Bozeník volta ao Boavista a título definitivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa holandesa avançou que Róbert Bozeník está de regresso ao Bessa a título definitivo. O eslovaco representou os axadrezados por empréstimo do Feyenoord, que manterá percentagem significativa do passe, dado que o Boavista não pagará a opção de 2,5 milhões de euros estipulada no empréstimo.