Bracali após a derrota com o Sporting: «Até ao primeiro golo, o jogo estava equilibrado»

Bracali considerou que o jogo entre Boavista e Sporting estava a ser equilibrado, até que um erro da equipa orientada por Petit permitiu aos leões inaugurarem o marcador."Apesar do domínio do Sporting, até ao primeiro golo, o jogo estava equilibrado e o golo foi num erro nosso. O 2-0 num lance fortuito. Deixámos de acreditar e não pode ser assim. Poderíamos ter entrado no jogo se fizéssemos um golo. Estávamos desequilibrados. Temos um jogo importantíssimo no domingo e temos de melhorar durante a semana. Retificar para sermos melhores", começou por referir o guarda-redes dos axadrezados, após a derrota (0-3) na receção ao conjunto leonino."Não temos nada feito. A época não está feita. O campeonato continua, há jogos em que outra equipas precisam do resultado e precisamos de ser sérios. Temos 3 finais e temos de entrar com tudo e para subirmos na tabela classificativa.""Preparo-me ao máximo desde os 8 anos. O que fiz no passado contribui para continuar a jogar. A paixão, disciplina e e trabalho", finalizou.