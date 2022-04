Bracali após a renovação: «Não sei se este será o meu último contrato»

Aos 40 anos, prestes a fazer 41, Bracali renovou com o Boavista por mais um ano, confirmando que irá estar ligado aos axadrezados até junho de 2023, altura em que, refira-se, terá já 42 anos.Ainda assim, o guardião brasileiro não fecha a porta a nova renovação, dizendo que este poderá não ser o último vínculo que assina. "Não sei se este será o meu último contrato, o que sei é que estou com a mesma vontade e paixão do primeiro dia. Não posso dizer que me sinto uma referência do Boavista, porque referência são aqueles que conquistaram títulos pelo clube. O Boavista é um dos grandes em Portugal e eu quero contribuir para que o clube volte, de uma forma sustentada e equilibrada, a ganhar títulos no futuro. Este ano estivemos perto da final da Taça da Liga e o objetivo passa por conseguirmos lá chegar dentro de pouco tempo. É para isso que estamos todos a trabalhar no clube", apontou o capitão boavisteiro, aos meios do clube.Com provas dadas no Bessa e no futebol português, Bracali garante que não irá ficar acomodado ao estatuto que conquistou. A promessa é, aliás, a de continuar a dar o máximo. "Este ano provei que era capaz de jogar aos 40 anos, mas também senti que era importante no dia a dia da equipa. Na altura da pandemia, quando não havia público nos estádios, e mesmo sem estar a jogar com regularidade, percebi que os boavisteiros confiavam muito em mim. Era quase como se eu os representasse, porque eles não podiam estar nas bancadas. Eu tinha essa responsabilidade, a de transmitir aos outros jogadores, pela minha experiência, o que representa ser do Boavista. Naquela altura sentimos muito a falta dos nossos adeptos no estádio e basta ver a diferença de resultados no Bessa de um ano para o outro. Agora, com eles, tudo fica mais fácil e, nós, jogadores temos de continuar o nosso trabalho, para fazer o clube crescer a cada dia que passa. Tenho a missão de ajudar no dia a dia do Boavista e sinto-me um privilegiado por continuar a fazer o que mais gosto no clube que adoro", referiu.Assumidamente "orgulhoso e feliz" pelo voto de confiança dado pelo clube, Bracali tratou de agradecer especificamente a duas pessoas: Vítor Murta e Petit, presidente e treinador, respetivamente. "Num determinado momento desta época, sobretudo quando deixei de jogar de uma forma que eu considerei injusta, falei com a minha família e disse-lhes que este seria o meu último ano. No entanto, optei por continuar pelo menos mais uma época, muito por influência de duas pessoas, o presidente Vítor Murta e o mister Petit. O presidente falou comigo e não lhe podia dizer que não; ele pediu-me para continuar a transmitir os valores do Boavista aos mais novos, para continuar a passar, no balneário, a importância e a responsabilidade que é representar o Boavista. Não podia dizer que não ao presidente", concluiu.