Bracali deixa decisão sobre continuidade para maio

Bracali recebeu o prémio de Jogador do Mês, uma votação dos sócios do Boavista, e aproveitou para esclarecer que não está a pensar na renovação do contrato.





“Primeiro estão os objetivos da equipa, depois no final da época sentamo-nos, conversamos e logo se vê”, disse o experiente guarda-redes, de 41 anos, registando não haver negociações neste momento. “O foco está no jogo contra o Arouca”, defendeu-se, ele que é o jogador mais velho da Liga , com 41 anos, e não tem segredos sobre a sua longevidade. “Tem a ver com o trabalho, a seriedade como levo as coisas, a minha vida pessoal e a forma como me cuido. Tem também a ver com caráter e honestidade. Tudo o que conquistei no futebol e para chegar aqui foi de uma forma muito honesta, trabalhadora e leal”, assinalou aquele que já está “habituado” a ser o mais velho do campeonato, sentindo-se “feliz e honrado por estar no Boavista e por contribuir” com a sua experiência “para ajudar os jovens que estão chegando, passando também aquilo que é a mística do clube”.

Sobre o jogo com o Arouca, Bracali deixou o alerta para “a boa época” do adversário. “Vamos ter de fazer um grande jogo para superá-los”, avisou o guarda-redes.