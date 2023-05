Bracali encerra a carreira e haverá homenagem antes do jogo com o Sp. Braga

Rafael Bracali já decidiu e vai encerrar a carreira, aos 42 anos, ele que está em final de contrato com o Boavista, avançou o jornalista Pedro Sepúlveda. O guarda-redes vai ser alvo de homenagem antes do arranque do jogo deste sábado, diante do Sp. Braga, no Bessa, naquele que será o último jogo das panteras em casa esta época.O guarda-redes natural do Brasil chegou a Portugal em 2006/07, na altura para representar o Nacional, mas por Portugal deixou marca também noutros clubes, como o FC Porto, Olhanense, Arouca e, claro está, Boavista. Pelo meio, chegou a passar pelo Panetolikos, da Grécia.