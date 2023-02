Bracali lamenta derrota: «O resultado ficou em aberto até perto do final»

Rafael Bracali, experiente guarda-redes do Boavista, lamentou o segundo golo sofrido pelos axadrezados na derrota (1-3) frente ao Benfica no Estádio da Luz, numa altura em que "o jogo ficou equilibrado de novo". O jogador de 41 anos assumiu ainda que a qualidade de Gonçalo Ramos, autor do terceiro golo dos encarnados, acabou por fazer a diferença."Foi um encontro bem disputado e acho que o resultado ficou em aberto até perto do final. A primeira parte foi equilibrada apesar do domínio do Benfica, mas estava tudo controlado, tirando a oportunidade do Gonçalo Ramos no fim. Era normal que o Benfica carregasse na segunda parte, fomos aguentando, marcaram um golo e nós empatámos o jogo, mas logo a seguir o Benfica voltou a carregar e acabámos por passar um momento de maior dificuldade", começou por referir à BTV."Quando o jogo ficou equilibrado de novo e tínhamos algum controlo, o Benfica acaba por marcar num lance de habilidade de um jogador que tem talento e decide ali dentro da área. A partir daí fomos tentando, acabámos por nos abrir um pouco mais para tentar empatar e sofremos outro golo", referiu.De resto, o capitão da equipa de Petit revelou o 'segredo' para defender o penálti de João Mário ao minuto 72: "O João Mário já tem vários penáltis esta época e bate para os dois lados. É um bocado intuição, um bocado estudo. Eu tive a sorte de adivinhar o canto e defender o penálti."