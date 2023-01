Bracali: «Quando se faz um jogo como este, contra um adversário como o Sp. Braga, merecíamos levar pontos»

Apesar da derrota () frente ao Sp. Braga, Bracali elogiou o desempenho dos seus companheiros de equipa, sublinhando que o Boavista merecia sair do Minho com pontos na 16.ª ronda do campeonato."Quando se faz um jogo como este, contra um adversário como o Sp. Braga, merecíamos levar pontos. Fizemos um grande jogo e temos de continuar assim. Temos um longo caminho pela frente e temos de continuar com este espírito, este grupo e bom ambiente. Derrota acaba no próximo treino, quando começarmos a preparar o próximo jogo", atirou o guarda-redes dos axadrezados, que não conseguiu evitar um erro da defesa que originou o único golo da partida: "Acaba por ser um atraso que isola o Vitinha. Acontece, faz parte do jogo. Crescemos com os erros também. Olhar em frente para não se repetir.""A ideia foi ter bola, porque sem bola contra o Sp. Braga íamos correr sempre atrás, queríamos ser organizados defensivamente e ter personalidade com bola. Construímos a partir do guarda-redes e mostrámos que podíamos ter feito golo dessa forma."