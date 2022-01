Bracali: «Tivemos mais oportunidades do que o Benfica»

Rafael Bracali lamentou a eliminação do Boavista da Allianz Cup, garantindo que os axadrezados tiveram mais ocasiões para marcar do que o adversário, em Leiria."Faço uma análise positiva do jogo, não pelo resultado final, porque queríamos passar à final, merecíamos ganhar o jogo. O Benfica faz o 1-0 com um erro nosso, depois fazemos uma segunda parte de excelência, empatamos o jogo, tivemos oportunidades para virar. Aliás, tivemos mais oportunidades do que o Benfica. O penálti acaba por ser um pouco lotaria. Estou orgulhoso pela equipa, por ser capitão desta equipa. Agradeço aos adeptos, eles mereciam que fossemos à final mas também entendem a nossa garra, a nossa luta e sabem o quanto foi injusta esta decisão", começou por referir em declarações à Sport TV, recordando a atuação das panteras."O Benfica teve esse remate no final mas tivemos muito mais volume de jogo, chegámos muitas vezes à área contrária. O Odysseas [Vlachodimos] também fez duas ou três boas defesas. Depois, na decisão de penáltis, acabámos por não ser tão competentes como eles. Triste pelo resultado final mas orgulhoso da equipa e uma palavra também para os nossos adeptos que vieram e que durante o jogo nos incentivaram e nos ajudaram a procurar o empate", adiantou ainda o guardião brasileiro."Ninguém falha por que quer. Acho que é do momento, cada um tem a sua forma de bater. Temos uma equipa jovem, que também pode ter sentido isso na hora de bater o penálti mas faz parte do crescimento. Temos uma longa liga e o nosso objetivo está aí para ser cumprido com essa atitude, garra e emoção que temos colocado nos jogos vamos ser felizes.""Foi. A bola também acaba por balançar um pouco mas quando coloquei o pé no chão saiu uma placa de relvado e eu acabo por perder a força. Graças a Deus ainda consegui desviar para canto."