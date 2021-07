Bracalli renova com o Boavista

Bracalli renovou esta sexta-feira com o Boavista até ao final da época, anunciou o clube nas redes sociais. "Já me sinto parte da casa e estou muito orgulhoso e feliz por continuar a minha carreira no Boavista. Desde o primeiro dia em que aqui entrei, em 2018, houve uma conexão incrível entre mim e o clube", afirmou o capitão no site do clube.





É oficial: capitão Bracali renova contrato por mais um ano



?? Sabe mais em https://t.co/1hYVmJQAAq#BoavistaFC #Bracali pic.twitter.com/mnw3QWOdM8 — Boavista FC (@boavistaoficial) June 25, 2021

O guarda-redes de 40 anos agradeceu a confiança do clube e do presidente prometendo que: "Estou aqui para continuar a cumprir, com a mesma alegria de sempre, um papel importante no que diz respeito à liderança no grupo".Bracalli antevê a próxima época ambicionando "ajudar a equipa dentro do campo, ainda por cima num ano em que voltaremos a ter os nossos adeptos nas bancadas".O capitão dos axadrezados afirmou que um dos objetivos para a nova época é "realizar um campeonato tranquilo". "No ano passado, tivemos muitos jogadores novos no plantel, que este ano vão ter o segundo ano no clube. Eles perceberam, ao longo da última temporada, a responsabilidade de representar um clube da grandeza do Boavista, e também da dificuldade que é jogar na Liga portuguesa", concluiu.