Brandon Ndezi e Diego Llorente dispensados pelo Boavista

Brandon Ndezi e Diego Llorente, que integraram a equipa de sub-23 do Boavista na temporada passada, foram dispensados pelos axadrezados, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa fonte do clube.

O médio francês e o avançado espanhol integraram nas últimas semanas os trabalhos de pré-época do plantel principal, somando minutos nos jogos efetuados com Leixões (1-1), Feirense (0-0) e Nacional (0-2), todos da II Liga, mas estão fora dos planos dos portuenses, elevando para 11 as saídas do Boavista, na preparação da época 2021/22.

A formação de João Pedro Sousa já tinha consumado o fim dos empréstimos dos guarda-redes Léo Jardim (Lille) e Cristian (Atlético Mineiro), dos defesas Jesús Gómez (Atlas) e Cristian Devenish (Atlético Nacional), dos médios Angel Gomes e Show (Lille) e Nuno Santos (Benfica) e dos avançados Jorge Benguché (Olimpia) e Kuku Fidelis (Vizela).

O Boavista estreia-se na nova temporada no domingo, ao visitar o estádio do Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.