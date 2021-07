Bruno Fernandes voltou às origens

Bruno Fernandes regressou às origens e fez questão de deixar uma mensagem aos adeptos do Boavista, onde o craque da Seleção Nacional e do Man. United fez quase toda a sua formação, entre 2003 e 2012. “Adeptos boavisteiros, é sempre um prazer estar de volta à casa onde cresci e onde tenho grandes memórias”, começou por assinalar o médio, que esteve nos últimos dias a treinar no Bessa, mantendo a forma física antes de regressar aos trabalhos do seu clube.

“Queria deixar-vos uma palavra para a próxima época, desejar-vos as maiores felicidades e que este campeonato seja melhor do que o do ano passado. Que o melhor do ano passado seja o pior deste ano e que tudo corra da melhor maneira”, frisou Bruno Fernandes, numa mensagem que mereceu inúmeros comentários de agradecimento por parte dos adeptos axadrezados.

Bruno Fernandes, registe-se, treinou com a ajuda de Rafael Flores, guarda-redes dos sub-19 que está a trabalhar com o plantel principal e que teve um momento certamente para mais tarde recordar.

Entretanto, a equipa de João Pedro Sousa prossegue a preparação da nova época e hoje há jogo-treino no Bessa, às 18 horas, frente ao Nacional da Madeira. Os boavisteiros tiveram de anular o estágio no Algarve e o jogo frente ao Sporting, depois de detetarem três casos positivos no clube, além do que já se conhecia de Yusupha.