Bruno Lourenço afina veia goleadora

Decisivo na estreia do Boavista na Allianz Cup, com um golo e uma assistência na vitória frente ao B SAD, Bruno Lourenço deu mais uma amostra de continuidade ao arranque positivo de época que está a ter no clube para o qual se transferiu neste verão.Com três golos apontados até ao momento, o criativo, de 24 anos, é já o melhor marcador da equipa comandada por Petit, em igualdade com o avançado Yusupha, e parece bem encaminhado para superar o seu máximo de carreira, os cinco golos apontados ao serviço dos sub-23 do Aves, em 2019/20.Em 13 jogos na presente temporada, Bruno Lourenço já igualou o registo goleador conseguido há duas épocas, no Estoril, quando marcou três golos em 28 jogos, e superou os dois tentos, em 30 partidas, de 2021/22.Os golos de Bruno Lourenço são também um bom presságio para as panteras, já que nos dois jogos em que o médio-ofensivo marcou - tinha feito um bis na receção ao Sporting -, o Boavista saiu vencedor.