Bruno Lourenço despede-se do Estoril e Boavista é questão de tempo

Bruno Lourenço despediu-se do Estoril, esta segunda-feira, preparando-se, assim, para mudar-se para o Boavista, cenário que Record adiantou em primeira mão . O extremo rescindiu o vínculo que o ligava aos canarinhos e vai acertar contrato com os axadrezados por três épocas. Antes do próximo capítulo, Bruno Lourenço deixou mensagens de gratidão aos estorilistas."Chega ao fim umas das passagens mais importantes da minha carreira, até agora. Vivi momentos inesquecíveis num clube que me acolheu como sendo um deles desde o primeiro dia. Aqui conquistei o meu primeiro grande título enquanto sénior e muitos ensinamentos que fizeram de mim melhor jogador e homem. Comigo levo as melhores memórias que todos me proporcionaram. Vou estar sempre grato ao Estoril Praia e à sua gente. Um obrigado, Mágico", escreveu nas redes sociais.