Bruno Lourenço e o prémio de golo do mês: «Agradeço às pessoas que amam o futebol»

Bruno Lourenço, avançado do Boavista, recebeu esta quarta-feira, a distinção de 'Golo do mês de abril' na Liga Portugal Bwin.





Em declarações aos canais oficiais da competição, o avançado de 25 anos agradeceu aos adeptos pela votação e assumiu que o remate certeiro frente ao Marítimo - que na altura fez o 3-2 no marcador, jogo que os axadrezados viriam a perder por 4-2 - é algo que treina "diariamente". "Quero agradecer, desde já, aos adeptos que votaram no meu golo e às pessoas que amam o futebol. É um exercício e um remate que eu treino diariamente, é assim que aperfeiçoamos os nossos dotes", revelou.Bruno Lourenço elogiou ainda os golos de Salvador Agra e Makouta e afirmou que ficaria igualmente "feliz" se os companheiros de equipa tivessem recebido o prémio. "O golo do Salvador e do Makouta também foram grandes golos e ficava feliz se eles também tivessem ganho o prémio. Calhou-me a mim e fico muito feliz!", finalizou.