Bruno Lourenço: «Faltou pouco para levar pontos»

Bruno Lourenço realçou "o espírito de grupo", assumindo que "faltou pouco" para o Boavista levar pontos do duelo com o FC Porto neste domingo ()."Faltou pouco para levar pontos. É de realçar o espírito de grupo. Foi um jogo à imagem do Boavista. Melhor ocasião da primeira parte é o remate do Seba. O penálti resultou de uma distracção, mas corremos atrás do prejuízo e demos muita luta ao FC Porto. Os erros pagam-se caro a este nível. Acreditamos até ao fim em levar outro resultado. Não faço ideia o que aconteceu após o final do jogo porque nem sequer ouvi o apito final. Agora o importante é seguir em frente e continuar com o mesmo trabalho para terminar com mais pontos", disse.