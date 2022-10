Bruno Lourenço foi o autor do golo do mês de setembro da Liga Bwin, na vitória (2-1) do Boavista frente ao Sporting na 7.ª jornada da competição.Os adeptos decidiram-se pelo primeiro golo do jogador dos axadrezados no encontro que, com um remate à meia volta, inaugurou o marcador no Bessa a 17 de setembro.O tento de Bruno Lourenço bateu a concorrência de David Neres e Julian Draxler (Benfica), Guga (Rio Ave), Fran Navarro (Gil Vicente), Quaresma (Arouca) e Ricardo Horta (Sp. Braga).