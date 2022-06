Bruno Lourenço já fala como jogador do Boavista: «Chego no momento certo»

O médio Bruno Lourenço exteriorizou esta terça-feira "enorme emoção" por ingressar por três épocas no Boavista , ao qual chegou proveniente do Estoril Praia, convertendo-se no terceiro reforço dos axadrezados, da Liga Bwin, para 2022/23.

"É um clube com uma grande história e uma mística especial, algo que também me traz uma enorme responsabilidade. Chego com o objetivo de trabalhar sempre nos limites e dar o máximo dentro de campo, de forma a corresponder às expectativas dos adeptos", expressou o centrocampista, em declarações ao sítio oficial das panteras na Internet.

O internacional sub-18 português, de 24 anos, somou 58 jogos e cinco golos nas últimas duas épocas ao serviço dos canarinhos e sagrou-se campeão da Liga Sabseg (2020/21), já depois de ter juntado a Liga à Taça Revelação com o Desportivo das Aves (2018/19).

"Tenho feito um percurso sempre em crescendo e estou muito feliz por ter dado mais um passo em frente na minha carreira. Estou mais maduro, mais conhecedor do jogo e sinto que chego ao Boavista no momento certo. Fui evoluindo muito ao longo dos últimos anos e estou preparado para ajudar este grande clube a conquistar muitas vitórias", afiançou.

Com formação dividida entre Sacavenense e Benfica, no qual foi campeão nacional de juvenis (2014/15), Bruno Lourenço estreou-se no escalão principal pelos avenses, que representou entre 2017 e 2020, tendo ainda sido emprestado ao Montalegre (2017/18).

"Gostava da qualidade, garra e determinação que o Boavista metia sempre nas partidas. Acredito que me vou adaptar com facilidade, até porque me identifico com essa forma de jogar. Sou um jogador simples, muito prático e que gosta de arriscar o remate de meia distância, mas revejo-me, sobretudo, na ambição e vontade que a equipa mostra", frisou.

O Boavista, que terminou a edição 2021/22 da Liga Bwin no 12.º lugar, com 38 pontos, 10 acima da zona de descida, confirmou o terceiro reforço para a próxima época, após o defesa francês Vincent Sasso (ex-Servette) e do extremo Salvador Agra (ex-Tondela).

"Num clube com a dimensão do Boavista, o apoio dos adeptos é sempre fundamental. Puxam pela equipa do primeiro ao último minuto e serão mais uma motivação para mim. Sei que são adeptos apaixonados e exigentes e isso também fará com que cresça como jogador e pessoa. Estou preparado para essa exigência diária", atirou Bruno Lourenço.