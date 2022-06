Bruno Lourenço muito perto de reforçar o Boavista

O Boavista está muito perto de fechar a contratação de Bruno Lourenço, médio que, até aqui, alinhava no Estoril. Segundo apurouAs negociações entre todas as partes estão bastante avançadas, estando até a ser discutido o contrato por esta altura.A transferência, a confirmar-se, será a título definitivo, com o Estoril a poder manter 30% do passe do jogador.Bruno Lourenço, refira-se, esteve ligado ao Estoril nas duas últimas temporadas, tendo feito 58 jogos e marcado cinco golos.Quem está também muito perto de reforçar o Boavista é Sasso, defesa-central ex-Beira-Mar, Sp. Braga e Belenenses SAD. O jogador, que esteve no Servette, deve assinar por duas temporadas.