Bruno Lourenço: «Queremos estar mais acima na tabela e é para isso que trabalhamos»

Num mês em que, por força do seu calendário na Allianz Cup e do adiamento do jogo frente ao Estoril para Liga Bwin, o Boavista acabou por realizar apenas duas partidas, Bruno Lourenço foi, ainda assim, eleito o melhor jogador de dezembro por parte dos adeptos axadrezados, numa votação levada a cabo nas redes sociais.Contente pela distinção, o criativo, de 24 anos, aproveitou o momento para colocar o foco na receção ao Gil Vicente, no domingo. "?Em primeiro lugar, quero agradecer aos adeptos e às pessoas que votaram em mim. Receber este prémio é importante, mas mais importante ainda é começar bem o ano e já este domingo ganharmos ao Gil Vicente", afirmou o português, lembrando que os gilistas estão em subida de rendimento.Apesar de reconhecer alguma irregularidade nos resultados da equipa, o médio-ofensivo destacou a vontade de galgar posições na tabela. "Olhamos sempre para cima na classificação. Estamos na posição em que estamos, mas queremos estar mais acima na tabela e é com esse intuito que temos trabalhado. Queremos dar uma boa resposta, deixar uma boa imagem e dar uma alegria aos nossos adeptos", frisou, antes de continuar: "Todas as equipas passam por fases diferentes na época. Começámos bem o campeonato, depois tivemos momentos menos positivos, mas já é passado e agora queremos regressar ao campeonato com um triunfo."Em termos individuais, Bruno Lourenço soma três golos e uma assistência na época de estreia no Bessa, números que agradam ao jogador, que espera não ficar por aqui. "A época está dentro das expectativas, mas quero e ambiciono sempre mais. A primeira volta ainda não acabou, quero mais golos e assistências e ajudar o Boavista a somar vitórias. Não tenho uma meta definida, mas com o trabalho diário os números vão naturalmente subir", atirou.Já utilizado na ala e no corredor central, o médio-ofensivo admitiu preferir jogar no meio, mas garantiu que o importante é jogar e dar sempre o melhor, enumerando depois alguns aspetos em que pode melhorar: "Tenho de colocar mais intensidade e recuperar mais bolas."Por fim, Bruno Lourenço destacou também o papel de Petit na sua evolução: "O treinador dá-me muita confiança para fazer as coisas melhor, diz-me onde tenho de melhorar e da-me feedback positivo nos treinos."O Boavista defronta o Gil Vicente, no domingo, pelas 20h30.