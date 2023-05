Bruno Lourenço recebe prémio para melhor golo do mês de abril na Liga Bwin

Bruno Lourenço foi distinguido pelo melhor golo do mês de abril da Liga Bwin. O médio do Boavista brilhou com um remate de fora da área na derrota em casa do Marítimo (3-2), em jogo da 26ª jornada do campeonato nacional.O jogador português foi o mais votado pelos adeptos, batendo a concorrência dos companheiros de equipa Salvador Agra e Makouta, e também de de Iván Jaime (Famalicão), Osama Rashid (Vizela) e Iuri Medeiros (Sp. Braga).Lourenço recebe o galardão pela segunda vez já que em setembro também havia sido distinguido com um grande golo ao Sporting.