Bruno Onyemaechi e a mudança para o Boavista: «É um passo em frente na minha carreira»

Oitavo reforço do Boavista para a nova temporada, Bruno Onyemaechi, defesa de 23 anos, não escondeu, aos meios do clube, a satisfação por assinar pelos axadrezados, revelando que tinha propostas de outros clube em cima da mesa, mas a vontade de jogar "num clube histórico" e "com adeptos apaixonados" tornou fácil a decisão de se mudar para o Bessa."Estou extremamente contente por assinar pelo Boavista. Tinha propostas de vários clubes, mas quando me falaram da possibilidade de assinar pelo Boavista FC disse logo que não podia recusar um clube tão grande como este. É um passo em frente na minha carreira", afirmou o nigeriano, de 23 anos, que se decreve como um "jogador rápido, com boa leitura dos lances, que percebe os vários momentos do jogo e que dá tudo dentro de campo".Bruno recordou ainda a sua passagem pelo Vila Real, onde teve "um companhaieor de equipa que era boavisteiro e dizia maravilhas do clube". "Estava sempre a falar-me dos muitos títulos conquistados, dos adeptos, do Estádio… Aliás, uma das razões para ter tomado esta decisão, para além da paixão dos adeptos, foi a enorme história do clube. É uma instituição centenária, está numa grande cidade, e entra em todos os jogos para vencer", referiu, garantindo não ter dúvidas que se enquadra na mística do Boavista.Por fim, o central, que também pode atuar como lateral-esquerdo, afirmou estar ansioso por jogar no Bessa: "Estou entusiasmado por ter a oportunidade de jogar no Bessa com a camisola axadrezada e sentir o apoio dos adeptos. Tenho uma boa sensação em relação ao futuro."