Bruno Onyemaechi é reforço do Boavista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Boavista anunciou a contratação de Bruno Onyemaechi, defesa de 23 anos que chega por empréstimo do Feirense até ao final da temporada, num acordo que prevê opção de compra. O jogador tanto pode atuar como central ou lateral-esquerdo.O nigeriano esteve vinculado aos fogaceiros nas últimas quatro temporadas, ainda que com um empréstimo ao Vila Real pelo meio, tendo na última cumprido um total de 29 jogos entre Liga Sabseg e Taça de Portugal. Bruno Onyemaechi dá assim o salto para o escalão maior do futebol português pela primeira vez na sua carreira.