Bruno Onyemaechi estreia-se nos convocados da Nigéria

A Nigéria anunciou, esta sexta-feira, a lista de convocados para o particular com Portugal, que se vai realizar no Estádio de Alvalade, no dia 17 de novembro, confirmando a estreia de Bruno Onyemaechi, defesa do Boavista, nas SuperáguiasEmprestado com opção de compra pelo Feirense, o polivalente, de 23 anos, soma dez partidas pelos axadrezados esta temporada, tendo sido titular em todas elas. Antes disso, já tinha realizado dois jogos pelos fogaceiros na 2.ª Liga.O lateral, que também pode atuar como central, foi escolhido para colmatar a ausência de Zaidu, do FC Porto, que se encontra lesionado.