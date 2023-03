Bruno Onyemaechi: «No futebol não importa onde jogaste antes»

O Boavista já alcançou a psicológica fasquia dos 30 pontos que permite encarar a reta final do campeonato com mais serenidade, mas o internacional nigeriano Bruno Onyemaechi, lateral de 23 anos que está no Bessa a título de empréstimo do Feirense, assume a ambição de regularidade delineada para as últimas jornadas e até confidenciou a exigência que o técnico Petit incutiu no balneário recentemente."A época está a correr bem e espero que continue a correr bem. Temos pela frente o Marítimo, que está pronto a lutar para ficar com a vitória, de modo que temos de estar no nosso melhor para somar os três pontos", confidenciou o lateral esquerdo, que foi eleito pelos adeptos axadrezados como o melhor jogador do mês de março, para logo de seguida revelar o ponto de situação da equipa: "O treinador falou connosco sobre a reta final da época. Ele não quer ver a equipa confortável. O plano é de somar mais vitórias e apresentar mais intensidade, de modo que vamos encarar os jogos que faltam com toda a seriedade e com ambição para conquistar o máximo de pontos possível. Cada jogo tem de ser encarado como se fosse uma final".Balanço colectivo positivo que Bruno Onyemaechi também reconheceu estar ao mesmo nível no plano individual, sendo que o defesa, que pegou de estaca no Bessa na sua época de estreia na Liga Bwin, diz que é tudo uma questão de mentalidade."O importante é a tua personalidade. No futebol não importa onde jogaste antes. É sobre a tua confiança. Se acreditas em ti, consegues. O treinador falou comigo sobre a mentalidade que a Liga Bwin exige, mas para mim também é importante adaptar-me à posição que o técnico pretende. Já joguei em várias posições, mas continuo aberto a novos desafios. Se o treinador quer que jogue a central, a lateral ou médio eu estou aberto a jogar nessas posições. Sou um tipo que está sempre pronto a aprender novas coisas", confidenciou Bruno Onyemaechi, garantindo que ter um treinador português (José Peseiro) como seleccionador da Nigéria "pode ser uma coisa boa, como também pode ser má": "Fui chamado nos últimos dois jogos, mas não joguei, pelo que agora o importante é focar-me no meu jogo, tentar melhorar e continuar a contribuir para o Boavista".