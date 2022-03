Camião com 12 toneladas de bens essenciais já partiu em direção à Ucrânia

Tal como estava originalmente delineado, o camião com as cerca de 12 toneladas recolhidas durante a Jornada Solidária levada à cabo pelo Boavista, em conjunto com o parceiro social Lions Clube da Boavista, partiu esta terça-feira em direção à Ucrânia.Os bens foram doados por elementos do plantel principal dos axadrezados, bem como pelos adeptos boavisteiros ao longo da semana que antecedeu a receção ao Sp. Braga e no próprio dia do jogo, que terminou empatado a uma bola.Na passada quinta-feira, Sebastian Pérez, Luís Santos, Kenji Gorré e Reisinho tinham-se juntado à equipa de voluntários a tratar da operação logística para enviar os bens à população ucraniana afetada pela invasão da Rússia. Na altura, o médio colombiano afirmou que "sabemos que há muitas pessoas a precisar de ajuda neste momento e, por isso, esta é uma excelente iniciativa e uma grande causa, sendo ainda mais gratificante por o estarmos a fazer pelo Boavista FC".